Solo quando i bambini fanno cadere un'ala dell'opera, le donne si affrettano ad andare via, lasciando il vetro in frantumi. Piuttosto che rimuovere il pezzo della collezione però, l'artista Shelly Xue ha deciso di rinominarlo "Broken", "rotto".



Gli amanti dell'arte in Cina si sono indignati per l'atto vandalico che ha avuto luogo proprio il giorno dopo la Giornata Internazionale dei Musei. La gente sui social media ha esortato i funzionari ad adottare una politica di tolleranza zero nei confronti dei responsabili, ma non ci sono informazioni riguardo la loro identità.



L'artista ShellyXue ha impiegato 27 mesi nella progettazione del pezzo che ha dedicato alla figlia appena nata. Ora, accanto alla scultura, è stato installato uno schermo sul quale viene trasmessa a ripetizione la scena dell'atto vandalico, ripresa dalle telecamere di sorveglianza.