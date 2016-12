Shalabayeva, agenti accusati falso

Quattro funzionari di polizia indagati per il caso Shalabayeva non avrebbero attestato che la donna si identificava come moglie del dissidente-ricercato kazako Ablyazov, pur conoscendone le sue generalità. Per tale motivo i quattro, tra i quali il capo dello Sco Renato Cortese e il questore di Rimini Maurizio Importa, oltre che di sequestro di persona, sono accusati anche di omissioni di atti d'ufficio e falso.