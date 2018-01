Shakira braccata dal fisco spagnolo: accusata di aver evaso decine di milioni

Decine di milioni di euro evasi al fisco spagnolo nel giro di quattro anni. Questa volta a non pagare il dovuto alle casse di Madrid è stata la cantante colombiana Shakira , moglie del calciatore catalano Gerard Piqué , accusata di aver frodato l'Agenzia delle entrate iberica per proventi incassati tra il 2011 e il 2014.

La notizia è stata data dal quotidiano La Vanguardia ripresa dal "Corriere della Sera" e riguarda anni in cui la cantante viveva in Spagna, dove non aveva però ancora la sua residenza ufficiale.



Secondo gli ispettori del Fisco anche allora Shakira era stata a Barcellona più di 183 giorni, avendo quindi maturato l'obbligo di pagare le tasse nel Paese.



Chi lavora con Shakira parla di "una differenza di criteri e non di frode fiscale, è stata solo usata una tecnica diversa". I guadagni della star arrivano prevalentemente dai concerti all'estero, ma il fisco spagnolo dice che le tasse le deve pagare a Madrid. I dati di Forbes dicono che tra il 2010 e il 2015 Shakira ha incassato circa 25 milioni all'anno dai suoi tour all'estero. Molti fan della cantante ritengono che si tratti di una vendetta "trasversale" del fisco spagnolo: il marito di Shakira Piqué aveva sostenuto apertamente la causa dei separatisti catalani, andando a votare il referendum dichiarato illegale.



Ora la parola sulla vicenda passa alla Procura: l'accusa potrebbe comunque costare molto cara alla cantante colombiana che rischia, oltre a una multa salata, anche due anni di carcere.



Con la superstar sudamericana si allunga dunque la lista delle celebrità finite nel mirino degli ispettori: in passato ci sono stati Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Josè Mourinho.