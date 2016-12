Sgozza figlio di 3 mesi: arrestata

Una 36enne spagnola è stata arrestata a Villa de Don Fadrique, vicino a Toledo, per avere sgozzato il proprio bebè di quasi tre mesi in un cimitero. La donna, dopo avere ucciso il bambino, si è rifugiata in una chiesa, dove è stata poi arrestata dalla Guardia Civil. Secondo l'agenzia di stampa Efe, avrebbe problemi psichiatrici.