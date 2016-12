Sfida i coccodrilli per uno spinello

16:43 - Rischiare la vita per uno spinello? Sembra assurdo che qualcuno possa accettare una sfida del genere,, eppure è realmente accaduto. Siamo a Darwin, in Australia, e questo ragazzo che nel video si vede nuotare in lontananza ha accettato di immergersi in uno dei fiumi più infestati dai coccodrilli del mondo in cambio di una canna. Una follia: dopo pochi secondi arriva un coccodrillo, una ragazza cerca di avvertirlo urlando di fuggire perché il giovane non si era reso conto che il rettile era a pochi metri dietro di lui e che in un attimo lo avrebbe potuto divorare. Il video è stato postato su Facebook e anche se non si hanno notizie certe su come sia andata a finire, si presume che il giovane folle sia riuscito a fuggire in tempo.

