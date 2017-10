Seul risponde a Pyongyang, lanciate 8 bombe vicino al confine

Le Forze armate della Corea del Sud hanno sganciato otto bombe vicino al confine con la Corea del Nord in una dimostrazione di "forza travolgente" - come l'hanno definita i media locali - in risposta al test missilistico compito da Pyongyang. Lo scrive il quotidiano britannico Independent. In un video, rilanciato dal ministero della Difesa, Seul dimostra la propria capacità e precisione missilistica.