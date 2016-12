Seul: Nord Corea potrebbe testare un altro ordigno nucleare

La Corea del Nord può far esplodere un altro ordigno nucleare in qualsiasi momento in uno dei suoi tunnel ancora non utilizzati nel principale sito di test atomici del Paese. Lo sostengono fonti ufficiali di Seul, tre giorni dopo che Pyongyang ha portato a termine il suo ultimo test nucleare provocando un forte terremoto. Secondo l'intelligence sudcoreana, la Corea del nord possiede due o tre tunnel non utilizzati nel sito di test di Punggy-ri.