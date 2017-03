Seul: "La Corea del Nord ha effettuato un nuovo test missilistico, ma lo ha fallito"

I lanci precedenti - Pyongyang, dopo che il leader Kim Jong-un ha parlato di fasi finali in vista di un test di missile intercontinentale nel discorso alla nazione di inizio anno, ha mostrato dinamismo sul fronte balistico. Il 12 febbraio, infatti, è stata la volta di un missile di medio raggio, presentato con il nome di Pukguksong-2, finito nelle acque del mar del Giappone.



Il 6 marzo, invece, sono stati lanciati quattro vettori partiti dalla base di Dongchang-ri, nel nordovest del Paese, tre dei quali finiti a 250-300 chilometri dalle coste del Giappone dopo una gittata di circa mille chilometri.



La "minaccia" di Kim Jong-un - "Il mondo intero testimonierà presto l'importante significato della grande vittoria", ha commentato Kim, nel resoconto fatto domenica dall'agenzia ufficiale Kcna, sulla prova di un nuovo motore per missili/razzi, quando a Pechino il segretario di Stato americano Rex Tillerson e il presidente cinese Xi Jinping stavano per incontrasi nella Grande Sala del Popolo.



Lo sviluppo e il completamento del motore "aiuteranno a consolidare le fondamenta scientifiche e tecnologiche per raggiungere i massimi livelli di messa in orbita satellitare nello sviluppo dell'aerospazio".