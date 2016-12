Seul ha un piano segreto per eliminare il dittatore nordcoreano Kim: "Pronti ad agire se necessario"

C'è un piano segreto per uccidere il leader nordcoreano Kim Jong Un nel caso in cui si alzasse il livello di minaccia nucleare. Truppe speciali di Seul sono infatti pronte a entrare in azione se necessario, come rivela il ministro della Difesa sudcoreano Han Min-koo, secondo quanto riferisce la Cnn. "Potremmo utilizzare missili di precisione contro obiettivi nemici, e anche eliminare il leader di Pyongyang".