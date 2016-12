Seul contro il presidente Park: un milione di persone in piazza

Quasi un milione di persone in piazza a Seul, per la manifestazione di protesta per chiedere le dimissioni della presidente Park: si tratta dell'iniziativa più grande del suo genere almeno degli ultimi otto anni. Almeno 850mila partecipanti provenienti da tutto il Paese con candele accese, diventate il simbolo della protesta, si sono radutate nelle centrali piazze Gwanghwamun e Seul City Hall, secondo i promotori, senza considerare le vie di accesso.