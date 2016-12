Seul annuncia un piano per ridurre in cenere Pyongyang: "La distruggeremo in caso di attacco"

La Corea del Sud ha un piano per ridurre in cenere Pyongyang nel caso di segnali di un imminente attacco nucleare nordcoreano. Lo ha detto una fonte militare sudcoreana all'agenzia nazionale Yonhap, come riferisce la Bbc. Ogni parte di Pyongyang "sarà completamente distrutta da missili balistici e proiettili ad alto potenziale esplosivo", ha detto la fonte.

Saranno presi di mira in particolare i quartieri dove si ritiene che si nasconda la leadership del Paese e "la città - ha aggiunto la fonte - sarà ridotta in cenere e cancellata dalla carta geografica".



Pyongyang: "Gli Usa ci riconoscano come potenza nucleare" - Intanto, da parte sua, la Corea del Nord insiste con gli Stati Uniti perché la riconoscano come potenza nucleare, due giorni dopo il quinto test atomico realizzato da Pyongyang. "Il presidente Obama fa di tutto per negare lo status strategico nucleare della nostra Repubblica (il nome ufficiale è infatti Repubblica popolare democratica di Corea, ndr), ma è un atteggiamento stupido cercare di oscurare il sole con il palmo di una mano", ha dichiarato in una nota il portavoce del ministero degli Affari esteri, citato dall'agenzia di stato Kcna.



Il portavoce ha spiegato che il test atomico di venerdì era parte della controffensiva del regime in risposta alla "minaccia della guerra nucleare" e alle sanzioni imposte al Paese. Nel comunicato si difende il diritto della Corea del Nord a salvaguardare la sua sovranità e il suo "diritto alla sopravvivenza" e la necessità di rispondere alla minaccia e alle provocazioni degli Stati Uniti. "Continueremo a rafforzarci come nazione nucleare per difendere la nostra autentica pace, la nostra dignità e il diritto alla vita", spiega la nota ufficiale.