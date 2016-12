Sesso ad alta quota per "arrotondare" Ora il "part-time" dell' hostess è virale

Sarà per il fascino della divisa, sarà perché in fondo è la fantasia erotica di molti passeggeri, ma riuscire a guadagnare 900 mila euro in due anni, grazie agli incontri sessuali in volo, è pur sempre una cifra da "professionisti". Se a questo si aggiunge il fatto che a farlo sia stata una hostess per "arrotondare" il suo stipendio, ecco che la notizia diventa virale in poche ore.