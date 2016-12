Servizi tedeschi: "Isis e Al Qaeda hanno nel mirino Euro 2016"

Cresce la tensione in vista degli Europei di calcio. A lanciare l'allarme questa volta sono gli 007 d Berlino. "Sappiamo che l'Isis ha nel mirino gli Europei in Francia", ha detto infatti Hans-Georg Maassen, presidente del servizio segreto interno tedesco. Al momento non ci sarebbero indicazioni di piani concreti "ma un elevato numero di indizi che gruppi come Isis, Al Qaeda o Al Nusra vogliano compiere attentati contro obiettivi occidentali".