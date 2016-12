Serie di attentati in Afghanistan: sei morti. I talebani rivendicano

Tensione alle stelle in Afghanistan. Tre forti esplosioni, una delle quali all'interno del Parlamento, hanno scosso la capitale Kabul. Lo ha riferito un giornalista di Tolo tv che ha visto i parlamentari fuggire dall'edificio. Almeno sei le vittime accertate, tutti civili coinvolti nella prima deflagrazione. una ventina i feriti. I talebani hanno rivendicato l'assalto.

L'attacco al parlamento afghano è opera di un commando di kamikaze talebani che hanno fatto irruzione nell'edificio al momento in cui era in corso una sessione riguardante la ratifica della nomina del nuovo ministro della Difesa. Dopo aver provocato varie esplosioni dentro e fuori al Parlamento, il commando di insorti è penetrato all'interno di un edificio vicino, ingaggiando uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza giunte sul posto.



L'assalto potrebbe essere la risposta a un raid aereo realizzato domenica pomeriggio nella provincia orientale afghana di Nangarha: lmeno sette militanti morti. La polizia non ha specificato a che gruppo appartenessero i militanti uccisi, anche se è molto probabile che si trattasse appunto di talebani.