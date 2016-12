Sergio Mattarella interrompe il suo viaggio in America Latina

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in seguito ai gravi fatti accaduti in Bangladesh, ha deciso di interrompere la sua visita in America Latina, più in particolare le tappe in Uruguay e Argentina. Il capo dello Stato è arrivato venerdì sera in Messico, dove limiterà strettamente gli incontri istituzionali. Lo ha reso noto il consigliere per la stampa, Giovanni Grasso.