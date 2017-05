Sergio Mattarella: "Ai nazionalismi si risponde con le aperture"

"In un contesto nel quale le spinte verso il protezionismo, le involuzioni nazionalistiche e le tentazioni isolazionistiche sono in aumento, siamo convinti che occorra rispondere mettendo in comune quanto di meglio le nostre società hanno da offrire, c'è la necessità di unire, di aprire". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alle Camere riunite dell'Uruguay. "L'Ue non è in crisi ma ora serve un salto di qualità".