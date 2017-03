Serbia, Vucic apre campagna elettorale: "Vogliono distruggere Paese"

Il premier serbo Aleksandar Vucic, candidato dello schieramento governativo alle presidenziali del 2 aprile in Serbia, ha aperto la campagna elettorale con un comizio a Vranje, nel sud del Paese. "Abbiamo un obiettivo comune, tutti noi vogliamo una Serbia più forte e più prospera", ha detto Vucic che ha accusato i suoi avversari in gara per la presidenza di voler "distruggere la stabilità e i successi conseguiti dal Paese negli ultimi anni".