Serbia, Ue si congratula con il neo presidente Vucic

Il commissario Ue all'allargamento Johannes Hahn si è congratulato con Aleksandar Vucic per la sua vittoria alle presidenziali in Serbia. "Faccio gli auguri a Vucic per la sua elezione con un risultato così convincente", ha scritto Hahn sul suo profilo Twitter. Il commissario si è rallegrato per la futura "collaborazione con il nuovo presidente, nel cammino verso l'adesione della Serbia alla Ue". "Serbia e Ue, meglio insieme", ha aggiunto Hahn.