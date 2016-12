Serbia, morto Goran Hadzic: fu condannato per crimini di guerra

E' morto Goran Hadzic, ex capo politico dei serbi in Croazia. Hadzic è stato stroncato a 58 anni da un tumore al cervello, in un ospedale di Novi Sad, nel nord della Serbia. Era stato arrestato nel 2011 dal Tripunale penale internazionale (Tpi) e accusato di genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità per le atrocità e i massacri di centinaia di civili croati e non serbi compiuti durante la guerra del 1991-1995.