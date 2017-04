Serbia, migliaia in piazza per chiedere le dimissioni di Vucic

Alcune migliaia di persone, fra le quali numerosi studenti, hanno inscenato in serata a Belgrado una manifestazione "contro la dittatura" e contro il premier Aleksandar Vucic, vincitore al primo turno nelle presidenziali di domenica in Serbia. "Vucic, ladro!", "Vucic, non ti vogliamo!" e "Dimissioni!" alcuni dei cori scanditi dai manifestanti che hanno attraversato il centro della capitale e hanno lanciato uova contro l'edificio del governo.