Serbia, generale Mladic è malato: presto rilascio a tempo

Il governo serbo ha fatto sapere di aver dato tutte le opportune garanzie per il rilascio temporaneo per ragioni di salute di Ratko Mladic dal carcere del Tribunale penale internazionale dell'Aja (Tpi). Belgrado chiede ai giudici del Tpi che l'ex generale, gravemente malato, possa essere curato in Serbia. Mladic è sotto processo al Tpi con l'accusa di genocidio e crimini contro l'umanità.