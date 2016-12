Serbia-croazia, chiuso il confine

La fila di camion in attesa al valico di Batrovci-Bajakovo, al confine serbo-croato, supera ormai i 17 chilometri: la frontiera resta bloccata per i divieti reciproci sugli ingressi decisi da Belgrado e Zagabria. I due Paesi sono infatti impegnati in un dura disputa con accuse incrociate sull'emergenza migranti. Serbia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina hanno da parte loro fatto sapere che se il blocco proseguirà prenderanno provvedimenti.