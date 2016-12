Sequestro giornali anti Erdogan

Nuovo giro di vite contro i giornali di opposizione in Turchia. La polizia nella tarda serata di mercoledì ha eseguito un blitz in una tipografia di Istanbul per bloccare e sequestrare le pubblicazioni delle versioni alternative dei quotidiani Bugun e Millet, nate dopo il "commissariamento" delle testate originali, avvenuto alla vigilia delle elezioni del primo novembre, in quanto legate a Fethullah Gulen, nemico numero uno di Erdogan.