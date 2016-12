Separate 40 anni fa, due sorelle si ritrovano colleghe in ospedale

Le due donne non si vedevano dagli inizi degli anni '70 quando avevano solo pochi anni. Le sorelle erano state abbandonate in due orfanotrofi in Corea del Sud. Pok-nam Shin, che ora si chiama Holly Hoyle O'Brien, quando aveva nove anni, nel 1978, era stata adottata da una coppia americana che la portò in Virginia, negli Stati Uniti.



Eun-Sook, invece, nel 1976 entrò a far parte di una famiglia di New York che le ha dato il nome di Meagan Hughes.



Le sorelle non si erano più viste fino a quando sono state assunte come infermiere nello stesso reparto in un ospedale a Sarasota, in Florida. Le due donne avevano lo stesso orario di lavoro e fecero presto amicizia. Confidandosi sulle proprie vite, Holly Hoyle O'Brien e Meagan Hughes iniziarono a trovare numerose coincidenze: entrambe avevano vissuto in un orfanotrofio in Corea del Sud, entrambe erano state adottate da famiglie americane. Così O'Brien chiese alla sorella di fare un test del DNA che ha confermato il loro legame.



"Sembrava troppo bello per essere vero", ha detto Holly Hoyle O'Brien al giornale Sarasota Herald Tribune. E anche Meagan Hughes è stata felicissima della scoperta: "Non potevo crederci. Ero sotto shock. Ho una sorella".