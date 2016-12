Senna in piena, la sfida di quattro impavidi nuotatori

Mentre la Senna resta un osservato speciale e tiene in ansia tutta Parigi, quattro giovani trovano il modo di divertirsi anche nelle ore più drammatiche per le sorti della città, in attesa del picco della piena. Così, eccoli che, armati di cuffia, occhialini e costume, entrano nelle acque gonfie del fiume per fare quattro bracciate. L'impresa, ripresa da migliaia di smartphone, è finita subito sui social network.