Senato Usa vota nomine senza presenza democratici: ma è contro le regole

I repubblicani all'unanimità hanno modificato le regole - Al secondo giorno di "boicottaggio" da parte dei democratici, i repubblicani della commissione Finanze del Senato Usa, dunque, hanno approvato la nomina di Tom Price e Steven Mnuchin, voluti dal presidente Donald Trump alla guida dei Dipartimenti della Salute e del Tesoro: l'approvazione, però, è avvenuta in assenza dei senatori democratici. I repubblicani si sono accordati all'unanimità per modificare le regole della commissione che prevede la presenza di almeno un membro di ogni partito per poter continuare i lavori: e invece in questo caso la votazione è avvenuta senza che alcun democratico fosse presente. Il presidente della Commissione, Orrin Hatch, si è così giustificato: "E' solo un modo per andare avanti con le nomine". Ora le nomine in questione potranno arrivare al Senato dove il partito del presidente detiene la maggioranza con 52 seggi e non avrà, quindi, difficoltà a procedere con l'approvazione definitiva.



Intanto i senatori democratici hanno boicottato il voto in commissione su Scott Pruitt, il prescelto da Trump per guidare l'Agenzia per la protezione dell'Ambiente (Epa) che aveva espresso dubbi sull'allarme per il cambiamento climatico.



I motivi del "boicottaggio" democratico - I democratici si sono rifiutati per due giorni di partecipare alle sedute (cosa che ha spinto i repubblicani all'atto di forza) perché sostengono che entrambi i candidati alla Salute e al Tesoro abbiano omesso informazioni importanti nelle loro udienze pre-conferma di fronte al comitato. Price, in particolare, viene criticato per i suoi investimenti in aziende che forniscono assicurazioni sanitarie. A Mnuchin vengono contestati possibili legami finanziari precedenti con le aziende di Trump nonchè pratiche di pignoramento aggressive esercitate nel pieno dell'ultima crisi finanziaria.