Senato Usa conferma a Epa Pruitt, "negazionista" di cambi climatici

Il Senato americano ha confermato la nomina fatta da Donald Trump di Scott Pruitt a capo della Environmental Protection Agency (EPA), l'agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti. Pruitt, ex segretario alla Giustizia dell'Oklahoma, ha più volte negato i cambiamenti climatici e la loro pericolosità per la vita sulla Terra. Inoltre è totalmente a favore dei combustibili fossili e dell'espansione del loro uso.