Selina Scott della Bbc: Trump bombardò di fiori Diana Spencer

13:59 - Donald Trump bombardò letteralmente di rose Diana Spencer dopo il divorzio dal principe Carlo, per cercare di conquistarne, inutilmente il cuore. La rivelazione è di Selina Scott, anhcorwoman della Bbc, recentemente insultata dallo stesso Trump che, dopo una intervista, aveva affermato che la giornalista era particolarmente aggressiva nei suoi confronti per via delle mestruazioni.

Donald Trump, lo "stalker" di Diana di Gabriella Giovanetti embed video

Il magnate americano, candidato alla Casa Bianca, torna nuovamente in negativo sulle prime pagine dei giornali, ancora una volta per i suoi modi troppo spicci con l'universo femminile. Selina Scott infatti afferma che fu proprio Diana, infastidita dalle avances floreali di Trump, a rivelarle la cosa e a chiederle consiglio.



Per la Scott, Trump cercava solo l'ennesima preda, anzi, l'ultimo trofeo in ordine cronologico. Il miliardario americano non ha mai perdonato Selina Scott per queste sue posizioni, e dice lei, da quel momento ha iniziato una guerra personale contro la giornalista della Bbc. Che dura ancora oggi.