Sei persone uccise in omicidi casuali Preso il sospetto killer in Michigan

Sei persone sono state uccise e due ferite (una in modo molto grave) in una serie di omicidi casuali nella città di Kalamazoo , in Michigan . Ad aprire il fuoco è stato un uomo bianco di circa 50 anni , che ha sparato mentre percorreva le strade della città a bordo di un'auto di colore blu scuro. La polizia, che ha lanciato una massiccia caccia all'uomo, ha arrestato dopo alcune ore un "possibile sospetto", Jason Dalton , autista di Uber.

Il vicesceriffo della città, Paul Matyas, ha spiegato che l'uomo non ha opposto resistenza quando è stato preso in custodia dagli agenti, e nella sua auto sono stati trovate armi. "Il pericolo per la gente è finito, abbiamo il nostro sospetto", ha detto Matyas.



Le sparatorie sono iniziate alle 18 locali (mezzanotte in Italia), e in tutti i casi sono avvenute in parcheggi della città: i primi a essere stati presi di mira sono stati quelli di un ristorante e di un rivenditore d'auto.



Il presunto killer è un autista Uber - Jason Dalton, l'uomo fermato dalle forze dell'ordine, era una tassista di Uber che apparentemente avrebbe trasportato clienti tra una sparatoria e l'altra. Lo ha riferito a un sito locale la polizia, che sta controllando le testimonianze postate su Facebook da alcuni passeggeri saliti a bordo sull'auto del sospettato prima che aprisse il fuoco.