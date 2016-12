Segretario della Nato: la pace in Europa non va data per scontata

La pace e la sicurezza in Europa "non posso essere date per scontate": il monito arriva dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Secondo il quale anche alla vigilia della Prima guerra mondiale il ministro degli esteri britannico "era sicuro che la pace sarebbe prevalsa" ma "si sbagliò come molti altri". E "due guerre mondiali e una guerra fredda hanno dimostrato che la sicurezza dell'Europa dipende dagli Usa" e da "un'Europa unita".