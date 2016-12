23:29 - Le forze americane e della coalizione anti-Isis hanno condotto oggi in Siria sedici raid aerei contro le postazioni dei jihadisti dello Stato Islamico, e 15 raid del genere anche in Iraq. Lo rende noto il Comando Centrale Usa (Centcom), precisando che in Siria caccia e droni americani e di altri Paesi hanno preso di mira in particolare obiettivi nei pressi della citta' di Kobane, vicino al confine con la Turchia.