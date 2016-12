Scuolabus precipita in un canale in Turchia: 14 morti, 11 sono bambini

Un bus scolastico è precipitato in un canale di irrigazione nella provincia turca di Osmaniye provocando la morte di 14 persone . Tra di loro 11 sono bambini . Ci sono anche 26 feriti uno dei quali in condizioni critiche. Il mezzo, in arrivo a un incrocio, è stato speronato da un'auto. La scolaresca, accompagnata da genitori ed insegnanti, era di ritorno da una gita.

E' stata una videocamera della sicurezza a mostrare come il bus scolastico, in arrivo a un incrocio, sia stato speronato da una macchina per poi precipitare dentro al canale. Il quotidiano Hurryet riporta che diversi passanti si sono tuffati in acqua senza esitazione per cercare di salvare le persone intrappolate all'interno del bus.



La maggior parte dei corpi sono stati recuperati dai sommozzatori. Secondo lo stesso giornale turco tra le 14 vittime ci sono un insegnante, l'autista del bus e l'assistente del conducente.