Scozia, senzatetto sorveglia valigetta con denaro in attesa del proprietario: per ricompensa un crowdfunding online

La storia a lieto fineLa valigetta con il denaro era in bella vista sul sedile posteriore di una macchina parcheggiata vicino al luogo dove si trovava McGeown. Preoccupato dalla possibilità che venisse rubata, dato che il finestrino era abbassato, il senzatetto ha prima aspettato per più di due ore e mezza il proprietario, poi ha deciso di consegnare la borsa all'ufficio di polizia più vicino.



Una volta arrivato al parcheggio, il legittimo proprietario John McMonagle e una collega hanno trovato un biglietto sul quale era scritto che la valigetta era al sicuro. Venuto a conoscenza dell'autore del gesto, McMonagle ha deciso, in segno di gratitudine, di lanciare una raccolta fondi con il crowdfunding online per aiutare il senzatetto raggiungendo la cifra record di 14mila sterline.



"Le prime 5mila sterline andranno a John McGeown, ma con il resto del denaro abbiamo deciso di aiutare tutta la comunità dei clochard di Glasgow", ha spiegato John McMonagle. "Quando sono andato in caserma per ritirare la valigetta non potevo credere alle loro parole. John McGeown non aveva toccato un centesimo e aveva aspettato più di due ore sotto la pioggia prima di decidere di portare la valigetta alla polizia", ha concluso.