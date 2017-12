Scozia, "Meritavo le sue botte": gli sms di una ragazza vittima di violenza diffusi nei campus per sensibilizzare

Gli sms - Era una relazione violenta quella tra Emily e lo studente Angus Milligan, di qualche anno più grande. Botte, schiaffi, lividi. Una relazione ben "descritta" dagli sms che la ragazza mandava alle amiche ("Mi spaventa"). Quelle amiche che ora non si danno pace, nonostante avessero provato a consigliarle di allontanarsi dal suo carnefice. "Tesoro, non te lo meriti. Non meriti di essere picchiata, denuncialo alla polizia", le aveva risposto un’amica. "Non stare sola, per favore", le aveva scritto un’altra.



Le parole della madre - "È stato molto duro per noi leggere questi messaggi sul telefono di Emily dopo averla persa, ma è importante renderli pubblici - ha dichiarato al Guardian Fiona Drouet -. Come possiamo aiutare le ragazze a capire che tutto ciò può succedere anche a loro e si deve chiedere aiuto? Facendo loro comprendere che non c’è discriminazione quando si tratta di violenza sulle donne. Emily, ad esempio, era vittima di una doppia violenza: mentale e fisica".



Il fidanzato - Milligan ha ammesso di averla picchiata e maltrattata. Il ragazzo è stato condannato a 180 ore di servizi comunitari. Una magra consolazione per la famiglia della ragazza, che continua a vivere nel lutto: "Aveva così tanti sogni, Emily - ha concluso Fiona - E, se solo ne avesse avuto l’opportunità, li avrebbe potuti realizzare".