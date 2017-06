Scozia, chiesa episcopale autorizza matrimoni tra omosessuali

La chiesa episcopale scozzese ha deciso di autorizzare i matrimoni tra omosessuali, diventando la prima chiesa anglicana in Gran Bretagna a prendere una decisione del genere. Lo riporta la Bbc. Tutti i gay di fede anglicana potranno chiedere di essere sposati in una qualsiasi chiesa anglicana in Scozia. La misura prevede però che i preti che decidano di non voler celebrare matrimoni tra omosessuali possano farlo e agire "secondo coscienza".