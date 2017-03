Scossa di terremoto in Svizzera, allerta anche a Milano e nel Lecchese

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata in Svizzera tra Spiringen e Diesbach a circa 65 km da Lucerna. Il sisma è avvenuto ad una profondità di soli 3 km. La scossa però è stata avvertita chiaramente anche in Italia, a Milano e nel Lecchese. La scossa è avvenuta alle 21:12 ora italiana.

Secondo i dati ufficiali dell'Invg, la scossa è stata registrata nell'area tra Spiringen e Diesbach, non molto distante dal confine italiano. L'ipocentro è fissato a 3 chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito in Ticino, nel nord Italia, tra il Piemonte e la Lombardia con tremori soprattutto nel capoluogo lombardo. Scossa anche nelle province di Varese e Como. Nelle valli bergamasche qualcuno ha percepito un leggero tremore a mobili e suppellettili. Non si registrano comunque danni di alcun genere.

Assessore Sicurezza in Lombardia: "Monitoriamo situazione" - "Alle 21.12 di questa sera e' stata registrata una scossa di magnitudo 4.4 con epicentro in Svizzera, a 60 chilometri da Zurigo e a 60 chilometri dal confine italiano. La centrale operativa regionale di Protezione civile ha ricevuto segnalazioni dalle province di Bergamo, Lecco, Como, Milano, Varese e Sondrio dove la scossa è stata avvertita. Confermo che al momento non si registrano danni a cose e persone". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia, Simona Bordonali.



Diverse chiamate ai vigili del fuoco - Al comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecco sono giunte chiamate di persone anziane, allarmate dai lampadari che si muovevano, e che chiedevano informazioni sull'accaduto. Non c'e' stato alcun intervento da parte delle forze dell'ordine. Sono state una ventina le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Varese, ma non si registrano danni né richieste di sopralluogo. Nessuna chiamata, invece, è arrivata ai pompieri di Milano.