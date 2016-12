Scoppia ancora guerra civile in Sud Sudan, si muove la Farnesina

Continua a crescere il bilancio delle vittime a Juba, la capitale del Sud Sudan, in seguito agli scontri tra le forze fedeli al presidente Salva Kiir e quelle che appoggiano il primo vice presidente Riek Machar: sono almeno 200 i morti nei violenti combattimenti. "Di nuovo guerra civile in Sud Sudan. Italia chiede di far tacere le armi. Unità di crisi in contatto con i nostri connazionali", ha scritto su twitter il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni.