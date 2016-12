Scoperto un nuovo pianeta nano nel Sistema solare: si trova oltre Plutone e ha un diametro di 530 km

E' stato scoperto un nuovo pianeta nano che fa parte del Sistema solare: si chiama 2014 UZ224 ed è un sasso spaziale del diametro di 530 chilometri, situato oltre Plutone. Ad osservarlo per primo è stato l'astrofisico David Gerdes, dell'Università del Michigan. Il riconoscimento ufficiale è arrivato dal Minor planet center, la massima autorità internazionale in materia, che opera presso lo Smithsonian astrophysical observatory.

Il nuovo pianeta nano si trova a 13,7 miliardi di chilometri dal Sole e completa un'orbita in 1.100 anni terrestri. La sua presenza è stata individuata grazie a uno speciale strumento, chiamato Dark Energy Camera, che è stato commissionato dal Dipartimento per l'Energia del governo statunitense per mappare galassie distanti.



Nell'ambito del progetto Dark Energy Survey, Gerdes ha cominciato a vagliare le mappe della DECam insieme ad un gruppo di studenti alla ricerca di nuovi oggetti celesti in movimento non ancora identificati nel Sistema solare: l'obiettivo è stato raggiunto grazie a un nuovo software che ha permesso di mettere a confronto osservazioni fatte a intervalli di tempo irregolari.



Se arriverà anche il riconoscimento ufficiale dell'Unione astronomica internazionale, 2014 UZ224 diventerà il sesto pianeta nano del Sistema solare, dopo Plutone, Eris, Haumea, Makemake e Cerere. Secondo gli astronomi, però, sarebbero più di un centinaio quelli ancora da scoprire.