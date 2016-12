Scoperto piano per far esplodere gasdotto, 7 arresti in Georgia

Sette persone sono state arrestate in Georgia con l'accusa di aver pianificato un attentato per far saltare in aria un tratto del gasdotto a sud di Tbilisi che porta il metano russo in Armenia. Cinque persone sono finite in manette con l'accusa di voler piazzare l'ordigno, una sesta persona per non aver denunciato il reato e un poliziotto per abuso di potere. I presunti criminali avevano nascosto armi, munizioni ed esplosivi in una foresta.