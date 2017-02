Scontro treno-bus in Serbia: una ventina di feriti, alcuni gravi

E' di una ventina di feriti, alcuni in modo molto grave, il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto nella Serbia occidentale, al confine con la Bosnia-Erzegovina. Un treno merci si è scontrato con un autobus di linea a un passaggio a livello privo di sbarre nei pressi di Mali Zvornik. I feriti sono stati condotti in vari ospedali della zona, mentre gli inquirenti sono impegnati nelle rilevazioni per stabilire le cause della collisione.