Scontro tra un treno e un camion,18 feriti in Olanda: tre sono gravi

E' di 18 feriti il bilancio di uno scontro tra un treno e un camion avvenuto su un passaggio a livello non sorvegliato nel nord dell'Olanda. Lo ha reso noto la polizia. Dopo l'impatto il treno è deragliato, senza rovesciarsi. Tutti i passeggeri, una quarantina, sono stati soccorsi mentre sono state ricoverate in ospedale undici persone, tre delle quali in condizioni gravi anche se non corrono alcun pericolo.