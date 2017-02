Scontro tra due treni in Lussemburgo, diversi feriti: due sono gravi

Diverse persone sono rimaste ferite, due in maniera grave, dopo che un treno passeggeri e uno merci si sono scontrati nei pressi di Bettembourg, in Lussemburgo. L'incidente è avvenuto alle 8.45 ora locale. Stando a quanto emerso, il treno passeggeri era diretto in Francia. Il traffico ferroviario sulla linea, hanno fatto sapere le autorità del Lussemburgo, sarà interrotto per 48 ore.