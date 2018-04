Scontro tra camion e bus in Canada, il bilancio sale a 15 morti

E' salito a 15 il bilancio delle vittime dell'incidente stradale avvenuto in Canada tra un camion e un bus che trasportava una squadra giovanile di hockey. Lo ha reso noto la polizia canadese, precisando che sul pullman viaggiavano 29 persone e non 28 come riportato in precedenza. La squadra, gli Humboldt Broncos, stava viaggiando sulla Highway 35, a nord di Tisdale, nella provincia occidentale di Saskatchewan.