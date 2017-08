Scontro minibus-camion in India, morti quattro turisti spagnoli

Quattro turisti spagnoli sono morti ed altri quattro sono rimasti feriti nell'India centro-meridionale in un incidente automobilistico in cui è deceduto anche un autista indiano. La polizia ha reso noto che un minibus con a bordo 11 turisti spagnoli era in viaggio nel distretto di Chittoor dello Stato di Andhra Pradesh quando si è scontrato frontalmente con un autocarro che trasportava un container.