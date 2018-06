Scontro Italia-Francia, il ministro Tria annulla viaggio a Parigi

Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato l'incontro con l'omologo francese, Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi, alla luce degli ultimi sviluppi in seguito alla vicenda dei migranti e alle accuse lanciate da Parigi contro Roma. Confermata invece la visita a Berlino in agenda giovedì per un primo colloquio con il collega tedesco Olaf Scholz. In dubbio anche il summit Conte-Macron in agenda per venerdì.