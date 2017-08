Scontri Virginia,Trump non si schiera:critiche da dem a repubblicani

Il presidente Usa è stato duramente criticato per non aver condannato direttamente i suprematisti negli scontri a Charlottesville, in Virginia. Hillary Clinton punta il dito: "L'incitamento che ci ha portato qui è reale e va condannato così come vanno condannati i suprematisti bianchi". "Il diavolo va chiamato con il suo nome: suprematisti bianchi e terrorismo domestico", ribadisce il senatore repubblicano Cory Gardner.