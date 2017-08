Scontri Virginia, governatore: "Suprematisti non sono benvenuti qui"

"Andatevene: nazisti e suprematisti bianchi non sono i benvenuti in Virginia. Non c'è posto per voi qui". Lo afferma il governatore della Virginia, Terry McAuliffe. "Vergognatevi, non siete dei patrioti", aggiunge, riferendosi agli scontri avvenuti durante la manifestazione di suprematisti in cui una persona è morta e trenta sono rimaste ferite.