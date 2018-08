"Quello che abbiamo visto non ha posto in uno Stato di diritto". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel riferendosi agli scontri tra neo-nazisti e militanti di sinistra a Chemnitz, in Sassonia. "Abbiamo registrazioni video di persone che danno la caccia ad altre persone, di assembramenti disordinati, di odio nelle strade, e tutto ciò - ha sottolineato - non ha nulla che vedere con il nostro Stato costituzionale".