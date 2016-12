Scontri in Yemen, oltre 200 civili uccisi negli ultimi 4 mesi

Sono oltre 200 i civili uccisi a causa del conflitto in Yemen negli ultimi quattro mesi, inclusi 50 in una sola settimana. Lo ha reso noto l'ufficio dell'Alto commissario Onu per i diritti umani sottolineando che il numero delle vittime è in "costante aumento e iferiti sono più di 500". La violenza, ha osservato in un comunicato la portavoce dell'Alto commissario Onu, Ravina Shamdasani, sta crescendo in tutto il Paese.