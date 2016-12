Scontri in Sud Sudan, 18 morti

Medici senza frontiere ha annunciato che almeno 18 persone sono state uccise durante i combattimenti tra gruppi armati in Sud Sudan, tra cui due membri del personale locale. In precedenza le Nazioni Unite avevano reso noto che almeno sette persone erano morte in uno scontro a fuoco nella base dei caschi blu di Malakal. "Questo attacco sui civili è oltraggioso", ha denunciato il coordinatore di Msf per il Sud Sudan Marcus Bachmann